FC 26 TIENI PALLA | L’EVOLUZIONE PER CREARE IL TUO PERNO INFATICABILE keep the ball

EA Sports ha presentato una nuova evoluzione intitolata “Tieni palla”, pensata per migliorare le capacità dei giocatori nel mantenere il possesso del pallone. Questa funzione si concentra sulla protezione del pallone e sull’atteggiamento calmo e deciso durante il gioco. Si rivolge principalmente a chi desidera sviluppare un ruolo di riferimento stabile sia in attacco che in difesa. L’obiettivo è rendere i giocatori più affidabili nel controllo del gioco e nel mantenere la palla sotto pressione.

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