FC 26 TIENI PALLA | L’EVOLUZIONE PER CREARE IL TUO PERNO INFATICABILE keep the ball
EA Sports ha presentato una nuova evoluzione intitolata “Tieni palla”, pensata per migliorare le capacità dei giocatori nel mantenere il possesso del pallone. Questa funzione si concentra sulla protezione del pallone e sull’atteggiamento calmo e deciso durante il gioco. Si rivolge principalmente a chi desidera sviluppare un ruolo di riferimento stabile sia in attacco che in difesa. L’obiettivo è rendere i giocatori più affidabili nel controllo del gioco e nel mantenere la palla sotto pressione.
Protezione assoluta e sangue freddo. EA Sports ha rilasciato “Tieni palla”, una nuova Evoluzione mirata a trasformare i giocatori tecnici in veri e propri corazzieri del centrocampo e dell’attacco. Con la possibilità di ripeterla ben 5 volte, è l’occasione perfetta per blindare il possesso palla del tuo team. Ecco i dettagli. In un calcio virtuale dove il pressing asfissiante è la norma, saper difendere la sfera diventa fondamentale. “Tieni palla” non punta sulla velocità pura, ma mira a potenziare quegli attributi “invisibili” che permettono a un giocatore di non farsi spostare dai difensori e di non sbagliare il passaggio decisivo sotto pressione. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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