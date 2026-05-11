FC 26 PERNO PERFEZIONATO | COME CREARE UN REGISTA TOP PARTENDO DA UN BRONZO

EA Sports ha annunciato un nuovo aggiornamento chiamato FC 26, intitolato “Perno Perfezionato”, pensato per chi desidera migliorare le proprie capacità di gestione e sviluppo di un regista nel calcio virtuale. La novità si concentra su modalità che premiano la scoperta di talenti poco noti, anche partendo da giocatori di bronzo, e permette di creare un regista di alto livello partendo da basi semplici. L’obiettivo è incentivare l’attenzione verso elementi meno evidenti nelle squadre virtuali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui