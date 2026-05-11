FC 26 PERNO PERFEZIONATO | COME CREARE UN REGISTA TOP PARTENDO DA UN BRONZO
EA Sports ha annunciato un nuovo aggiornamento chiamato FC 26, intitolato “Perno Perfezionato”, pensato per chi desidera migliorare le proprie capacità di gestione e sviluppo di un regista nel calcio virtuale. La novità si concentra su modalità che premiano la scoperta di talenti poco noti, anche partendo da giocatori di bronzo, e permette di creare un regista di alto livello partendo da basi semplici. L’obiettivo è incentivare l’attenzione verso elementi meno evidenti nelle squadre virtuali.
Dalle retrovie al centro del gioco. EA Sports ha rilasciato una nuova Evoluzione mirata a chi ama scovare gemme nascoste nelle serie minori o nel proprio club. “Perno perfezionato” offre un pacchetto di Stili di Gioco incredibile per trasformare una carta comune in un architetto del centrocampo. Ecco perché dovresti controllare subito i tuoi “scarti”. Non lasciarti ingannare dai piccoli bonus alle statistiche: il vero potere di “Perno perfezionato” risiede nei PlayStyle. Questa Evoluzione è progettata per dare a giocatori con valutazione massima 74 OVR (quindi principalmente carte Bronzo o Argento) l’intelligenza tattica e la qualità balistica dei grandi numeri 5 e numeri 10 del calcio mondiale.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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