FC 26 SHOWDOWN SCOZZESE | TIERNEY VS SHANKLAND CHI OTTERRÀ IL +2?

Nel mondo di FIFA Ultimate Team, il focus è sulle nuove Sfide Creazione Rosa Showdown. EA Sports ha introdotto due sfide che vedono affrontarsi Kieran Tierney e Lawrence Shankland. I giocatori si trovano a dover scegliere tra le due carte, con la possibilità di ottenere un bonus di +2 punti. La sfida si svolge nel contesto delle competizioni scozzesi, coinvolgendo i due calciatori più rappresentativi delle rispettive squadre. La decisione finale spetta ai giocatori che partecipano all’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui