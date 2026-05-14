FC 26 SHOWDOWN SCOZZESE | TIERNEY VS SHANKLAND CHI OTTERRÀ IL +2?

Da imiglioridififa.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mondo di FIFA Ultimate Team, il focus è sulle nuove Sfide Creazione Rosa Showdown. EA Sports ha introdotto due sfide che vedono affrontarsi Kieran Tierney e Lawrence Shankland. I giocatori si trovano a dover scegliere tra le due carte, con la possibilità di ottenere un bonus di +2 punti. La sfida si svolge nel contesto delle competizioni scozzesi, coinvolgendo i due calciatori più rappresentativi delle rispettive squadre. La decisione finale spetta ai giocatori che partecipano all’evento.

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Il cuore della Scozia batte su Ultimate Team. EA Sports ha rilasciato due nuove Sfide Creazione Rosa Showdown che mettono di fronte Kieran Tierney e Lawrence Shankland. Con un upgrade di +2 OVR in palio per la vittoria nel match reale, queste carte rappresentano opportunità incredibili per migliorare il tuo club con costi contenuti. Ecco l’analisi dei due protagonisti. Il sistema Showdown ci regala un confronto tra la solidità difensiva e l’istinto del gol. Entrambe le carte partono da un’ottima base di 90 OVR, ma il potenziale upgrade al 92 le renderebbe competitive anche contro i TOTS più blasonati. Hai pochissimo tempo: la sfida scade tra meno di 2 giorni. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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