FC 26 SHOWDOWN JACKSON VS ZABARNYI | CHI OTTERRÀ IL +2?

EA Sports ha annunciato un evento dedicato alle carte del videogioco, con una sfida tra Nicolas Jackson e Illia Zabarnyi. Entrambi i giocatori hanno una valutazione di 90 OVR e la loro performance nel campo reale influenzerà un possibile aggiornamento delle carte. La partita tra le due squadre si svolge in un momento di grande attenzione e i risultati potrebbero determinare un cambiamento immediato nelle statistiche virtuali.

Il destino delle carte Showdown è nelle mani del campo. EA Sports lancia la sfida tra Nicolas Jackson e Illia Zabarnyi: due carte da 90 OVR che possono ambire a un aggiornamento immediato in base al risultato reale. Ecco l’analisi dei protagonisti e come sbloccarli. Le sfide Showdown rappresentano uno dei momenti più adrenalinici di Ultimate Team. Questa volta i riflettori sono puntati su Nicolas Jackson e Illia Zabarnyi. Entrambi partono da una valutazione di 90 OVR, ma solo uno (o entrambi in caso di pareggio) potrà beneficiare del potenziamento alle statistiche. Avete meno di 3 giorni per scegliere su chi puntare prima che le SBC scadano. Illia Zabarnyi: Il Muro della Ligue 1.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26, SHOWDOWN JACKSON VS ZABARNYI: CHI OTTERRÀ IL +2? Notizie correlate FC 26 Showdown: Mastantuono vs Aursnes – Chi vincerà il potenziamento?Sono arrivati due nuovi oggetti Showdown che mettono di fronte il talento emergente Franco Mastantuono e l’equilibratore Fredrik Aursnes. FC 26 SBC Showdown: Galatasaray vs Liverpool – Chi si prenderà il boost?In occasione del ritorno degli ottavi di finale di Champions League (con il Galatasaray in vantaggio per 1-0 dopo l’andata ad Istanbul), EA ha... Aggiornamenti e dibattiti FC 26 Team of the Season Week 3: All SBC and Objective Cards LeakedDiscover every leaked SBC and Objective player for FC 26 TOTS Week 3. Guide to Alexandra Popp, Theo Hernández, and the Bayern vs. PSG Showdown. realsport101.com FC 26, SHOWDOWN PREMIER: BUENDÍA VS HUTCHINSON, CHI SI PRENDE IL +2 E IL PLAYSTYLE+?Il turno infrasettimanale di Premier League regala un duello Showdown imperdibile tra Aston Villa e Ipswich Town. Emiliano Buendía sfida la freccia Omari ... imiglioridififa.com