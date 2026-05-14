FC 26 GUÉLA DOUÉ TOTS MO | IL NUOVO GIGANTE DIFENSIVO DELLA LIGUE 1

EA Sports ha annunciato la nuova SBC dedicata a Guéla Doué, il giocatore della Ligue 1 con valutazione di 92 OVR nella versione TOTS Menzioni d’Onore. La carta mette in evidenza la sua solidità difensiva e la capacità di adattarsi a diversi ruoli sul campo. Doué si è distinto nella stagione attuale per le sue prestazioni e ora rappresenta uno dei principali punti di riferimento nel reparto difensivo del campionato francese. La sua presenza nella squadra virtuale si aggiunge alla lista di riconoscimenti ottenuti durante l’anno.

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Solidità pura e versatilità tattica. EA Sports ha svelato la SBC dedicata a Guéla Doué in versione Menzioni d’Onore TOTS da 92 OVR. Con una forza fisica devastante e la capacità di giocare sia come terzino che come difensore centrale, il talento ivoriano si candida a essere il nuovo pilastro delle formazioni basate sul campionato francese. Ecco perché sbloccarlo subito. Il Team of the Season continua a regalare gemme e Guéla Doué (92 OVR) è la risposta perfetta per chi cerca un difensore moderno, rapido e fisicamente dominante. Grazie a un set di Plus++ che copre tre ruoli chiave, Doué offre una flessibilità rara, permettendo di blindare la fascia destra o il centro della difesa senza cali di rendimento. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26, GUÉLA DOUÉ TOTS MO: IL NUOVO GIGANTE DIFENSIVO DELLA LIGUE 1 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento FC 26, IL NUOVO TESORO ARGENTO: COME SBLOCCARE KROUPI MO TOTSNon fatevi ingannare dal colore della carta: Eli Junior Kroupi riceve una versione Menzioni d’Onore TOTS Argento che è una vera “mina vagante”. Leggi anche: FC 26, IL NUOVO GULLIT SAUDITA? ECCO COME SBLOCCARE AL-JUWAIR TOTS MO