FC 26 IL NUOVO GULLIT SAUDITA? ECCO COME SBLOCCARE AL-JUWAIR TOTS MO

EA Sports ha annunciato il rilascio di un nuovo obiettivo dedicato a un giocatore saudita, Musab Al-Juwair, all’interno di FIFA 26. La versione TOTS del calciatore presenta un piede debole perfetto, abilità elevate e statistiche molto alte. Questa novità ha attirato l’attenzione tra gli appassionati, che ora possono sbloccare il giocatore completando specifiche sfide nel gioco. Il rilascio è stato accolto con interesse dai fan della modalità Ultimate Team.

Piede debole perfetto, abilità al massimo e statistiche da capogiro. EA Sports sorprende tutti rilasciando l’obiettivo dedicato a Musab Al-Juwair in versione Menzioni d’Onore TOTS. Una carta che, sulla carta, non ha nulla da invidiare ai top player più costosi del gioco. Scopriamo come inserirlo nel tuo club in pochi passaggi. Il nuovo obiettivo Live di FC 26 accende i riflettori sulla ROSHN Saudi Pro League con una gemma nascosta: Musab Al-Juwair. Con una valutazione di 91 OVR, questo centrocampista si candida a diventare il nuovo idolo della community grazie a una combinazione di caratteristiche tecniche rarissime da trovare in un oggetto gratuito.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26, IL NUOVO GULLIT SAUDITA? ECCO COME SBLOCCARE AL-JUWAIR TOTS MO Notizie correlate FC 26, IL NUOVO TESORO ARGENTO: COME SBLOCCARE KROUPI MO TOTSNon fatevi ingannare dal colore della carta: Eli Junior Kroupi riceve una versione Menzioni d’Onore TOTS Argento che è una vera “mina vagante”. Leggi anche: FC 26, IL MURO URUGUAIANO: COME SBLOCCARE COATES TOTS MO GRATIS Panoramica sull’argomento Si parla di: FC 26, TRIS DI TALENTI: COME SBLOCCARE KANU, BALLARD E JAMES TOTS IN UN COLPO SOLO!. FC 26, IL NUOVO AGGIORNAMENTO: ADDIO BUG NELLA CARRIERA E FIX PC. TUTTE LE NOVITÀ DELLA PATCH 1.5.4EA Sports lancia il Title Update 1.5.4: rivoluzione nei vivai per la Modalità Carriera, risolti i cali di frame su PC e nuove grafiche per stadi e kit. Ecco ... imiglioridififa.com FC 26, IL NUOVO FENOMENO DEL BAYERN: ARRIVA LENNART KARL TOTS RIVELAZIONEIl Bayern Monaco continua a sfornare talenti generazionali e EA Sports celebra l'ascesa di Lennart Karl con una carta TOTS Rivelazione da capogiro. Un 94 OVR ... imiglioridififa.com