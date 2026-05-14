Il 15 maggio 2026 rappresenta una data importante per i soggetti Iva, che devono rispettare un obbligo specifico. Entro questa scadenza, è necessario emettere e registrare le fatture differite relative alle operazioni svolte nel mese di aprile 2026. La normativa prevede questa data come limite finale per adempiere a questi obblighi fiscali, che riguardano la documentazione delle transazioni effettuate nel mese precedente.

Per i soggetti Iva, il 15 maggio 2026 è una scadenza da ricordarsi: entro questa data devono essere emesse e registrate le fatture differite relative alle operazioni effettuate nel mese di aprile 2026. È un appuntamento che si ripete ogni mese con cadenza fissa, ma che richiede attenzione per rispettare correttamente gli obblighi previsti dalla normativa. Cos’è la fattura differita e chi riguarda. La fattura differita è uno strumento che consente ai soggetti Iva di non emettere la fattura nel momento esatto in cui avviene l’operazione, ma di posticiparne l’emissione fino al giorno 15 del mese successivo. L’obbligo riguarda due tipologie di operazioni effettuate in aprile: cessioni di beni consegnati o spediti nel mese precedente con un documento di trasporto (Ddt) o documento equipollente;.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Fatturazione differita, scadenza il 15 maggio 2026: gli obblighi per i soggetti Iva

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