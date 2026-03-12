Saldo IVA 2025 partite IVA | scadenza 16 marzo come pagare con F24

Entro il 16 marzo 2026, i titolari di partita IVA che devono versare il saldo IVA 2025 devono utilizzare il modello F24. La scadenza riguarda i soggetti che esercitano attività d’impresa, arti o professioni e sono tenuti a pagare l’imposta dovuta. La procedura prevede il calcolo dell’importo e il pagamento attraverso i canali stabiliti dall’Agenzia delle Entrate.

Entro il 16 marzo 2026 i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni e titolari di partita IVA, per i quali è dovuta, in base all'apposita dichiarazione annuale, un'Imposta sul Valore Aggiunto 2025 superiore a 10,33 euro, sono tenuti a saldare il proprio debito con l'Erario a mezzo presentazione del modello F24. In alternativa al pagamento in un'unica soluzione è possibile dilazionare il debito in più rate mensili o far slittare la scadenza al prossimo 30 giugno. Analizziamo la questione in dettaglio. Indice. La dichiarazione IVA annuale. Articoli correlati Saldo Iva 2025: scadenza 16 marzo, rate e costiIl 16 marzo 2026 segna la scadenza definitiva per il saldo Iva riferito all'anno fiscale 2025. Partite Iva: il 16 marzo ultima chance per il ravvedimento specialeChi ha aderito al concordato preventivo biennale 2025-2026 può regolarizzare le imposte dal 2019 al 2023 con una sanatoria a imposta ridotta. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Saldo IVA 2025 partite IVA scadenza 16... Temi più discussi: Saldo IVA: entro il 16 marzo o a rate; Saldo Iva, scadenza il 16 marzo: come accedere alla rateizzazione e quanto costa; Saldo IVA entro il 16 marzo 2026: chi deve pagare e come rateizzare l'importo; Saldo Iva 2026 in cassa entro il 16 marzo, istruzioni per la rateizzazione. Modalità di pagamento del saldo IVA 2025Entro il 16 marzo 2026 i soggetti passivi IVA devono versare il saldo IVA emergente dalla dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2025. Il pagamento può essere effettuato in un' unica soluzione ... Saldo Iva 2026 in cassa entro il 16 marzo, istruzioni per la rateizzazioneEntro il 16 marzo deve essere versato il saldo Iva 2026 relativo alle operazioni del 2025. Ecco come chiedere la rateizzazione, il numero delle rate e gli interessi. Le esportazioni bergamasche mantengono un saldo positivo nel 2025, ma rallentano negli ultimi mesi per costi energetici e tensioni internazionali. Nel mese di febbraio 2026 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 13.500 milioni, a fronte di un febbraio 2025 che si era chiuso con un fabbisogno di 18.656 milioni.