Farmaci un algoritmo aiuta a scegliere l’anti-obesità su misura
Durante il congresso in corso a Istanbul, è stata presentata un'innovazione nel campo dei farmaci anti-obesità: un algoritmo che aiuta a selezionare il trattamento più adatto a ogni paziente. L'intervista al vice presidente della Società europea degli studi sull'obesità ha fornito dettagli sul funzionamento di questa tecnologia e sul suo potenziale impatto sulla gestione delle terapie personalizzate. Nessun altro dettaglio è stato fornito in questa fase.
(Adnkronos) – Intervista a Luca Busetto, vice presidente Società europea degli studi sull’obesità dal congresso in corso a Istanbul —[email protected] (Web Info).🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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