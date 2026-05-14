Farmaci più sicuri e tracciati lo Iov inaugura la nuova logistica

Da padovaoggi.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Iov ha inaugurato una nuova struttura logistica dedicata alla gestione dei farmaci, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la tracciabilità dei prodotti. La nuova logistica utilizza tecnologie avanzate per monitorare ogni fase del processo di movimentazione, garantendo una gestione più accurata e sicura. La struttura è stata realizzata per assicurare un controllo più efficace sui farmaci destinati ai pazienti, con un’attenzione particolare all’affidabilità e alla precisione delle operazioni di distribuzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Più tecnologia, maggiore sicurezza e una gestione sempre più precisa dei farmaci destinati ai pazienti. L’Istituto Oncologico Veneto ha inaugurato oggi, giovedì 14 maggio, i nuovi locali dedicati alla logistica del farmaco convenzionale e sperimentale, un intervento pensato per rendere più. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Farmaci e vaccini: la logistica più delicata di tutte

Allarme Epatite, a Bari non cala la voglia di 'crudo di mare': "In vendita prodotti sicuri e tracciati"Alcuni hanno registrato un calo delle vendite, altri invece sono in linea con il classico volume d'affari.

farmaci più sicuri eFarmaci più sicuri e tracciati, lo Iov inaugura la nuova logisticaNuovi spazi, armadiature ad alta efficienza e sistemi digitali evoluti per seguire ogni terapia lungo la filiera interna: un investimento pensato per migliorare sicurezza, tempi di lavoro e qualità de ... padovaoggi.it

Chirurgia. Interventi più sicuri e meno costosi con le techiche ‘bloodless’La chirurgia ‘senza sangue’ costa il 25% in meno rispetto alle tecniche tradizionali, riduce del 50% i tempi di degenza e fa venir meno i rischi di infezione. Se ne è parlato nel corso di un workshop ... quotidianosanita.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web