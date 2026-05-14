Farmaci più sicuri e tracciati lo Iov inaugura la nuova logistica
Lo Iov ha inaugurato una nuova struttura logistica dedicata alla gestione dei farmaci, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la tracciabilità dei prodotti. La nuova logistica utilizza tecnologie avanzate per monitorare ogni fase del processo di movimentazione, garantendo una gestione più accurata e sicura. La struttura è stata realizzata per assicurare un controllo più efficace sui farmaci destinati ai pazienti, con un’attenzione particolare all’affidabilità e alla precisione delle operazioni di distribuzione.
Più tecnologia, maggiore sicurezza e una gestione sempre più precisa dei farmaci destinati ai pazienti. L’Istituto Oncologico Veneto ha inaugurato oggi, giovedì 14 maggio, i nuovi locali dedicati alla logistica del farmaco convenzionale e sperimentale, un intervento pensato per rendere più. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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