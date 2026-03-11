Farmaci e vaccini | la logistica più delicata di tutte

La catena logistica dei farmaci e dei vaccini coinvolge numerosi passaggi e attori, che si occupano di far arrivare principi attivi, medicinali e dosi vaccinali nelle farmacie, negli ospedali e nelle case dei cittadini. Il percorso è articolato e richiede precisione per garantire la distribuzione corretta e tempestiva di questi prodotti. La gestione di questa rete rappresenta una delle fasi più delicate del settore sanitario.

La catena logistica del farmaco è complessa. Ecco come principi attivi, medicinali e dosi vaccinali arrivano nelle farmacie, agli ospedali e nelle nostre case. La filiera della chimico-farmaceutica è tra le più complesse e delicate di tutta l’industria. Per la logistica, lavorare per questo settore significa occuparsi della fornitura di materie prime critiche, con catene di approvvigionamento internazionali di reagenti chimici e principi attivi, ma anche distribuire i prodotti finiti presso le farmacie sparse nel territorio, gli ospedali e, in alcuni casi, i grandi operatori della Gdo. A complicare ulteriormente il processo, ci sono le stringenti procedure di sicurezza e tracciabilità richieste dalle normative. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

