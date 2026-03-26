Allarme Epatite a Bari non cala la voglia di ' crudo di mare' | In vendita prodotti sicuri e tracciati

A Bari, nonostante l’allarme legato all’epatite, la vendita di prodotti di mare crudi continua senza variazioni significative. Alcuni rivenditori segnalano un calo nelle vendite, mentre altri mantengono i consueti livelli di afflusso. Le autorità hanno riscontrato che i prodotti in vendita sono certificati e tracciati, garantendo la sicurezza dei consumatori. La situazione resta sotto monitoraggio nella città pugliese.

Alcuni hanno registrato un calo delle vendite, altri invece sono in linea con il classico volume d'affari. L'allarme per l'aumento di casi di Epatite A, scoppiato in alcune regioni italiane, non sembra aver scalfito eccessivamente la voglia di ‘crudo di mare’ dei baresi: i ristoranti e le pescherie della città continuano a essere affollate dai clienti, golosi di pesce sia crudo che cotto. Merito dei commercianti locali che hanno conquistato la fiducia dei consumatori grazie all'alta qualità dei prodotti. Tutti gli esercenti, infatti, sottolineano come i prodotti offerti ai loro clienti siano tracciati e freschi. Il rischio maggiore, dunque, è legato alla diffusione di panico incontrollato fra i cittadini. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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