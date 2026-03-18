Bubbico Thea-Ambrosetti | 9 pazienti su 10 pronti ai trial ma solo il 5% arruolato

Un nuovo rapporto rivela che il 90% dei pazienti è disposto a partecipare a studi clinici, ma attualmente solo il 5% è stato effettivamente coinvolto. La presentazione di un documento evidenzia questa discrepanza e si concentra sulla differenza tra volontà e reale partecipazione. La cifra rappresenta un dato importante nel territorio della ricerca medica, mentre le percentuali indicano una differenza significativa tra interesse e azione concreta.

Roma, 18 mar. (Adnkronos Salute) - "Il documento presentato oggi nasce con un duplice obiettivo: da un lato offrire una fotografia aggiornata dello stato della ricerca clinica in ambito oncologico ed emato-oncologico in Italia; dall'altro individuare strategie per aumentare il coinvolgimento dei pazienti nelle sperimentazioni". Lo spiega Rossana Bubbico, responsabile Think Tank dell'area Health and Life Sciences di The European House - Ambrosetti, nel suo intervento alla presentazione - oggi a Roma - del Working Paper 'Protagonista della ricerca. Il paziente al centro dei trial in oncologia ed emato-oncologia', realizzato da Teha con il contributo non condizionante di Amgen. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Bubbico (Thea-Ambrosetti): "9 pazienti su 10 pronti ai trial ma solo il 5% arruolato" Articoli correlati Il medico “a gettone” in Pronto soccorso è un anestesista condannato per la morte di 9 pazienti: arruolato e subito sospeso dall’ospedaleMerate (Lecco), 27 febbraio 2026 – Il medico “gettonista” ha una condanna di secondo grado a 17 anni e 3 mesi di carcere con l’accusa di aver ucciso... Leggi anche: Iannelli (Favo): "Coinvolgere pazienti in trial atto di democrazia sanitaria"