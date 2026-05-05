Secondo un sondaggio recente, circa due italiani su tre affermano di conoscere le strategie per invecchiare in modo sano. Tuttavia, i dati mostrano che non sempre queste conoscenze vengono messe in pratica nella vita quotidiana. L’indagine, condotta in diverse regioni, ha coinvolto un campione rappresentativo della popolazione adulta, evidenziando un divario tra consapevolezza e comportamento reale.

Roma, 5 mag. (Adnkronos Salute) - "Sulla carta, 2 italiani su 3 dichiarano di sapere cosa fare per invecchiare bene. Il problema è che, nella vita reale, tra una buona intenzione e l'altra, solo il 24% riesce a mantenere con costanza comportamenti salutari come dormire meglio, mangiare sano, muoversi di più, stressarsi di meno". È quanto emerge dalla nuova rilevazione dell'Osservatorio Nestlé ‘L'età senza età', il progetto che dal 2009 analizza il rapporto degli italiani con alimentazione, benessere e stili di vita e che, dal 2024, ha ampliato il proprio focus sui temi della longevità. Con il contributo del coordinatore scientifico, Giuseppe...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Italiani e longevità, "due italiani su tre sanno cosa fare, ma non si applicano"

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