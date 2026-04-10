Farmaci per la perdita di peso il lato nascosto che emerge dagli studi

Una recente ricerca condotta da Vanderbilt Health ha analizzato gli effetti di farmaci per la perdita di peso e di interventi di chirurgia bariatrica sulla composizione corporea. I risultati indicano che entrambe le opzioni possono portare a miglioramenti significativi in questo aspetto, offrendo diverse possibilità per le persone che cercano di gestire il peso. Lo studio si concentra sui cambiamenti fisici osservabili e sui benefici di queste procedure e farmaci.

Una nuova ricerca condotta da Vanderbilt Health mostra che sia i moderni farmaci per la perdita di peso sia la chirurgia bariatrica possono migliorare in modo significativo la composizione corporea nelle persone affette da obesità. In entrambi i casi, i trattamenti portano a una riduzione importante della massa grassa, accompagnata però anche da una diminuzione più contenuta della massa magra, inclusa quella muscolare. Secondo gli studiosi, questo equilibrio è fondamentale per la salute a lungo termine. Una percentuale più elevata di massa grassa è infatti associata a un aumento del rischio di mortalità legato a patologie come le malattie cardiovascolari e altre condizioni correlate all’obesità. 🔗 Leggi su Cibosia.it © Cibosia.it - Farmaci per la perdita di peso, il lato nascosto che emerge dagli studi Calvizie, arriva il cappello che rallenta la perdita di capelli senza farmaciI farmaci contro la calvizie funzionano ma, spesso, portano con sé il peso degli effetti collaterali: squilibri ormonali, disturbi dell'umore,... I farmaci antiobesità che riducono il peso e potrebbero proteggere anche la mente: “Alle radici biologiche dei disturbi dell’umore”Nuove evidenze scientifiche aprono la strada a una psichiatria di precisione, dove i farmaci metabolici potrebbero diventare utili anche nel... Zepbound, Ozempic e altri farmaci per dimagrire: le strategie che pochi ti dicono Temi più discussi: Obesità e cancro: i GLP-1 riducono il rischio di tumori?; La FDA ha approvato l'orforglipron, un nuovo farmaco orale per dimagrire; Studio: geni spiegano differenze nell’efficacia dei farmaci dimagranti; Londra darà accesso ai farmaci anti-obesità a oltre 1 milione di britannici per ridurre infarti e ictus. Studio chiarisce perché alcuni traggono più beneficio dai farmaci per dimagrireSecondo un nuovo studio, le varianti genetiche potrebbero spiegare perché i pazienti rispondono in modo diverso ai farmaci dimagranti più diffusi. it.euronews.com I farmaci per dimagrire possono aiutare a prevenire il diabete in gravidanza?La perdita di peso prima del concepimento riduce in maniera significativa e consistente il rischio di sviluppare diabete gestazionale. La strategia più sicura è quella di intervenire sullo stile di vi ... corriere.it Quando entri in pronto soccorso con un'infezione grave, l'antibiotico che ricevi potrebbe dipendere dall'ospedale, non dalla malattia! Questo perché ad oggi gli ospedali più grandi hanno accesso a farmaci più efficaci e sicuri, mentre altri, non autorizzati ad acc - facebook.com facebook Farmaci anti-obesità, la genetica spiega perché in alcuni funzionano meglio. Due geni influenzano l'efficacia e gli effetti collaterali #ANSA x.com