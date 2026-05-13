Farina di ceci richiamata per presenza di insetticida vietato Clorpirifos | l’avviso del Ministero della salute

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di una marca di farina di ceci a causa della presenza di Clorpirifos, un insetticida vietato in Europa da diversi anni. La sostanza, che può avere effetti mutageni e cancerogeni, è stata rilevata nel prodotto, portando all’intervento di ritiro dal mercato. Nessuna informazione è stata fornita finora sulla diffusione del prodotto o sulle quantità coinvolte.

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Il richiamo della farina di ceci per la presenza dell’insetticida Clorpirifos il cui uso da anni ormai è vietato in Unione Europea perché la sostanza può avere un effetto mutageno e cancerogeno.🔗 Leggi su Fanpage.it

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