Farina di ceci richiamata per presenza di insetticida vietato Clorpirifos | l’avviso del Ministero della salute

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di una marca di farina di ceci a causa della presenza di Clorpirifos, un insetticida vietato in Europa da diversi anni. La sostanza, che può avere effetti mutageni e cancerogeni, è stata rilevata nel prodotto, portando all’intervento di ritiro dal mercato. Nessuna informazione è stata fornita finora sulla diffusione del prodotto o sulle quantità coinvolte.

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