Fanini | encomio per la carriera in Comune

Il sindaco e l’assessore allo Sport hanno incontrato in municipio Ivano Fanini, che a aprile ha ricevuto a Roma la Stella d’oro al merito sportivo. Questa onorificenza, assegnata dal Coni, rappresenta il massimo riconoscimento per un dirigente sportivo. Fanini è stato ricevuto in un'occasione che ha celebrato la sua carriera nel settore, con un riconoscimento ufficiale per il suo impegno nel mondo dello sport.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il sindaco Giordano Del Chiaro, insieme all’assessore allo Sport, Gaetano Ceccarelli, ha ricevuto in municipio Ivano Fanini che lo scorso aprile, a Roma, ha ricevuto la Stella d’oro al merito sportivo, massima onorificenza conferita dal Coni per un dirigente sportivo. All’incontro era presente anche Valter Nieri, ambasciatore di Capannori per lo sport. Un riconoscimento importante che premia una carriera di oltre cinquant’anni nel ciclismo. Fanini, patron del team " Amore & Vita " di Capannori, è stato protagonista di una lunga attività dirigenziale che ha legato il suo nome a una delle realtà più note del panorama ciclistico. Nel corso di 37 anni di professionismo, sempre con lo stesso nome di squadra, il team ha ottenuto 15 vittorie di tappa al Giro, tra individuali e a squadre, oltre a 76 titoli nazionali, conquistati in 44 paesi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fanini: encomio per la carriera in Comune ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Aggrediti durante i soccorsi alla processione di San Calogero, encomio del Comune agli operatori del 118Riconoscimento ufficiale del Comune di Agrigento agli operatori del 118 coinvolti nell’aggressione avvenuta durante la processione di San Calogero lo... Leggi anche: Ciclismo - La storia. Fanini grande talent-scout. I figli dei suoi atleti super Si parla di: Fanini: encomio per la carriera in Comune. VERSO IL GIRO. LUCCA, FANINI, CHIAPPUCCI E LA GRANDE ATTESA PER LA CORSA ROSAE’ ancora senza confini il Giro d’Italia, primo appuntamento stagionale con le grandi corse a tappe: si scatta l’8 maggio dalla Bulgaria, anche questo un inedito assoluto come del resto gli ultimi tre ... tuttobiciweb.it Ciclismo. El Diablo» Chiappucci si racconta. Un libro e incontro con Ivano FaniniL’attesa cresce per la partenza della tappa del Giro d’Italia da Porcari. In questo clima di crescente fermento, un ... msn.com