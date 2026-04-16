Nella zona di Foggia si discute di una gara da 600 milioni di euro riguardante i servizi di trasporto pubblico. La questione riguarda sia il rinnovo delle modalità di mobilità che la tutela dei posti di lavoro esistenti. Le decisioni prese influiranno sulla continuità occupazionale e sulla gestione futura del trasporto locale. La situazione si presenta come un crocevia importante per il settore, con un focus particolare sulla stabilità occupazionale.

La gestione della mobilità nell’area foggiana si trova oggi a un bivio decisivo, tra la necessità di rinnovare i servizi e l’urgenza di blindare i diritti dei lavoratori. Un tavolo tecnico tenutosi questa mattina a Palazzo Dogana ha affrontato il delicato nodo della gara europea da oltre 600 milioni di euro, che dovrà regolare il trasporto pubblico locale per i prossimi nove anni, con una scadenza fissata entro il 2027. Al centro del confronto, la tutela degli occupati attraverso l’applicazione della clausola sociale, un elemento fondamentale per garantire che il passaggio ai nuovi gestori non si traduca in una perdita di posti di lavoro o in un peggioramento delle condizioni contrattuali nel territorio che comprende Foggia, San Severo, Cerignola, Lucera, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trasporti Foggia: blindati i posti di lavoro nella gara da 600 mln

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