Raddoppiano i Famila Superstore a Foggia | nuova apertura in via Federico Spera
A Foggia apre un nuovo punto vendita del Gruppo Megamark, che gestisce circa 600 negozi tra insegne come A&o, Dok, Famila, Sole365 e Ottimo. L’inaugurazione è prevista per giovedì 14 maggio in via Federico Spera 1C. Con questa apertura, il numero di Famila Superstore nella città raddoppia, portando a due i punti vendita sotto questa insegna. La catena si colloca tra le principali realtà di distribuzione nel Sud Italia.
Apre a Foggia giovedì 14 maggio, in via Federico Spera 1C, il secondo Famila Superstore del Gruppo Megamark di Trani, realtà leader del Sud Italia nella distribuzione moderna con circa 600 punti vendita a insegna A&o, Dok, Famila, Sole365 e Ottimo. L’apertura del nuovo Superstore – parte del.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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