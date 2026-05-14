Una donna scomparsa con i suoi due figli adolescenti e i loro quattro cani è stata trovata all’estero. La famiglia era sparita da alcuni giorni e non aveva lasciato tracce prima di essere stata individuata. Secondo le prime informazioni, la motivazione della fuga sarebbe legata alla volontà di cambiare vita. Le autorità hanno confermato il ritrovamento, ma non sono stati divulgati ulteriori dettagli sulle circostanze del caso o sulla località in cui si trovano attualmente.

Sarebbero stati rintracciati all’estero la donna scomparsa con i suoi due figli adolescenti e i loro quattro cani. Stanno bene ma non avrebbero intenzione di tornare a causa di “timori e preoccupazioni” della madre Ancora silenzio sul luogo esatto dove la famiglia scomparsa lo scorso 20 aprileè stata rintracciata. Solo qualche indiscrezione, nulla più, per proteggere il debole equilibrio sul quale si poggia il rapporto tra la Procura e la madre dei minorenni. Per gli inquirenti è come camminare sul filo del rasoio, parole misurate che non lasciano trapelare dettagli.Stanno bene, non avrebbero intenzione di ritornare e si troverebbero all’estero. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Famiglia scomparsa rintracciata all’estero, i possibili motivi della fuga: ‘Volontà di cambiare vita’

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Famiglia scomparsa dal 20 aprile, allarme per la mamma e i due figli (16 e 14 anni)

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