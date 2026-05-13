Dopo quasi tre settimane di ricerche, è stata ritrovata viva la donna con i due figli scomparsi in Friuli. Le autorità non hanno reso noto il luogo in cui si trovano attualmente. La famiglia era scomparsa senza lasciare tracce, e le forze dell'ordine hanno lavorato per rintracciarli. La notizia è stata comunicata senza dettagli sulla località o sulle circostanze del ritrovamento.

È stata rintracciata la donna con i due figli scomparsi in Friuli da circa tre settimane. L’allontanamento dei minori al momento è ritenuto consenziente e fortunatamente stanno tutti bene Un lieto fine spezza l’angoscia nata intorno alla famiglia scomparsa in Friuli.È stata rintracciata insieme ai due figli adolescenti la donna che da lunedì 20 aprile scorso aveva fatto perdere le traccedel nucleo familiare e dei loro quattro cani. Le forze dell’ordine hanno diramato la notizia che sono in buone condizioni di salite e “si trovano in una sistemazione adeguata”. La Procura di Piacenza ha avvisato del fatto che non verrà reso pubblico il luogo dove i tre si erano rifugiati.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Rintracciata viva la famiglia scomparsa in Friuli: non verrà rivelato il posto dove si trova

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