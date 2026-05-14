Famiglia Poggi la contromossa | ecco chi trascinano in tribunale

La famiglia Poggi ha presentato diverse querele alla procura di Milano, accusando alcune persone di diffamazione aggravata e stalking. Le denunce riguardano affermazioni che, secondo la famiglia, sono state fatte con intento diffamatorio e che hanno colpito la vita privata di alcuni individui. Le accuse sono state depositate contro soggetti che, in varie parti d’Italia, avrebbero diffuso informazioni considerate infondate e dannose. Le autorità giudiziarie ora esaminano i casi e le relative prove presentate.

Diffamazione aggravata e stalking: queste le ipotesi di reato alla base delle querele presentate dalla famiglia Poggi alla procura di Milano nei confronti di chi, in tutta Italia, ha "insistito su argomenti usciti dalla fantasia più assoluta andando a incidere sulla vita delle singole persone". A livello mediatico, la discussione sul delitto di Garlasco, ovvero l'uccisione della 26enne Chiara Poggi nella villetta di famiglia il 13 agosto 2007, si è fatta sempre più accesa dopo che la procura di Pavia ha riaperto l'inchiesta l'anno scorso, indagando Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. La famiglia di Chiara, quindi, ha deciso di tutelarsi di fronte a decine di persone tra hater, youtuber e giornalisti, che hanno sparato le ipotesi più deliranti sul caso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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