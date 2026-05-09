Nella piccola cittadina di Garlasco, la famiglia Poggi ha espresso forte rabbia pubblicamente, chiedendo chiarimenti su alcune intercettazioni telefoniche che sono state rese note. La vicenda si inserisce in un contesto di lunga durata, caratterizzato da un procedimento penale che ha coinvolto molte persone e ha suscitato numerosi interrogativi. La dinamica del caso ha alimentato tensioni tra le parti coinvolte, diventando un tema di attenzione pubblica e mediatica.

Nella lunga storia italiana dei delitti irrisolti e delle verità contestate, il caso di Garlasco è diventato qualcosa di più di un processo: un terreno di scontro permanente. Da una parte la Procura di Pavia e i carabinieri che hanno riaperto il fascicolo su Andrea Sempio, dall’altra la famiglia Poggi, convinta che la verità giudiziaria sia stata definitivamente fissata con la condanna di Alberto Stasi. Lo scontro è esploso dopo il deposito degli atti dell’inchiesta. I genitori di Chiara Poggi e il fratello Marco, attraverso una dura nota firmata dagli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, hanno contestato il lavoro degli investigatori, denunciando «attività di indagine gravemente condizionate da contesti poco trasparenti» e criticando la diffusione di elementi coperti da riservatezza.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, esplode l'ira della famiglia Poggi: "Chi avete intercettato"

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Garlasco, perizia cambia ora della morte di Chiara Poggi: toglierebbe Stasi dalla scena del crimine

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