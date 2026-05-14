L’avvocato della famiglia nel bosco ha incontrato la coppia composta da Nathan e Catherine, insieme alla tutrice e alla curatrice. L’incontro si è svolto in modo cordiale, secondo quanto riferito dallo stesso legale. Nessuna comunicazione ufficiale ha fornito ulteriori dettagli sui temi trattati o sulle eventuali decisioni prese durante l’incontro. La famiglia coinvolta si trova nel cuore di una vicenda giudiziaria che ha attirato l’attenzione di diverse parti.

Simone Pillon, ex senatore della Lega e da poco avvocato di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta famiglia nel bosco, ha incontrato per la prima volta i suoi assistiti, insistendo che il suo obiettivo sia evitare l’affidamento o l’adozione dei figli della coppia. Pillon ha incontrato anche la tutrice e la curatrice dei bambini. Pillon incontra i genitori della famiglia nel bosco L'incontro di Pillon con la curatrice e la tutrice dei bambini L'obiettivo di Pillon Pillon incontra i genitori della famiglia nel bosco Per la prima volta da quando ha assunto il ruolo di avvocato della famiglia nel bosco, Simone Pillon ha incontrato i suoi assistiti, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, Simone Pillon vede Nathan e Catherine ma anche tutrice e curatrice: "Incontro cordiale"

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