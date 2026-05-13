Simone Pillon ha spiegato i motivi dietro la decisione di Nathan e Catherine di cambiare avvocato nel procedimento legale. Ha dichiarato che la coppia ha deciso di rinunciare al precedente avvocato e affidarsi a un nuovo rappresentante legale. La notizia si inserisce nel contesto di una vicenda familiare complessa, che coinvolge questioni di tutela e diritti dei minori. Pillon ha fornito dettagli sui passaggi recenti del caso senza entrare in giudizi o opinioni personali.

La spiegazione di Simone Pillon Il parere dell'ex avvocata della famiglia nel bosco Catherine e Nathan sono "persone perbene e di gran cuore" La spiegazione di Simone Pillon Dal 12 maggio Simone Pillon è il nuovo avvocato della famiglia nel bosco. In una nota inviata all’Ansa l’ex senatore leghista ha inteso chiarire ciò che è stato riportato dalle notizie pubblicate tra martedì e mercoledì sulla nuova difesa scelta da Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. Pillon ha spiegato che i precedenti avvocati, Marco Femminella e Danila Solinas, hanno rinunciato al loro mandato “non già per diversità di vedute”. Simone Pillon è il nuovo avvocato della famiglia nel bosco Piuttosto, i coniugi Birmingham-Trevallion si sono visti rimettere il mandato “dopo aver chiesto ai legali un allargamento del collegio difensivo“.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, Simone Pillon rivela perché Nathan e Catherine hanno cambiato avvocati

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