Simone Pillon è stato nominato come nuovo legale di Nathan e Catherine, la famiglia coinvolta nella vicenda nel bosco. Questa è la terza volta che i genitori cambiano rappresentante legale nel procedimento giudiziario. L'ex senatore della Lega, noto per la sua attività politica, assume ora il ruolo di difensore della famiglia. La decisione di cambiare avvocato arriva in un momento di evoluzione del caso.

È Simone Pillon il nuovo avvocato della famiglia nel bosco. L'ex senatore della Lega – noto per essere stato il promotore del ddl sull’alienazione parentale che portava il suo nome – prende il posto di Marco Femminella e Danila Solinas, che proprio oggi hanno annunciato di aver rinunciato al mandato di difensori dei genitori Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Pillon è stato tra gli organizzatori e sostenitori del Family Day ed è esperto di diritto di famiglia. I due legali erano subentrati lo scorso novembre al precedente avvocato che seguiva la coppia anglo-australiana, Giovanni Angelucci. Anche lui aveva deciso di rinunciare al mandato a sorpresa, giustificando la sua decisione in seguito all'atteggiamento oppositivo di Catherine e Nathan.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Famiglia nel bosco, Simone Pillon nuovo difensore di Nathan e Catherine. È la terza volta che i genitori cambiano legale

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