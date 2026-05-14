Una famiglia che vive in un bosco si trova al centro di un nuovo sviluppo legale. Il nuovo avvocato della famiglia ha dichiarato che non ci saranno affidamenti o adozioni dei bambini. La vicenda ha attirato l’attenzione di media e autorità, ma finora non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle motivazioni o sulle procedure in corso. La posizione della famiglia rimane invariata, e le autorità continuano a monitorare la situazione senza ulteriori comunicazioni pubbliche.

Nuovo capitolo nella vicenda della famiglia nel bosco. A intervenire è stato il nuovo legale dei genitori, l’avvocato ed ex parlamentare Simone Pillon, che dopo il primo incontro con Nathan e Catherine nella loro abitazione a Palmoli, ha escluso categoricamente qualsiasi possibilità di affido familiare o adozione per i minori. “Deve essere esclusa nel modo più assoluto ogni ipotesi di affidamento familiare o adozione dei minori”, ha dichiarato il legale, spiegando di aver avuto anche un confronto con la tutrice e la curatrice dei bambini. Un incontro definito “cordiale e fruttuoso”, che sembra segnare un allentamento delle tensioni emerse nelle scorse settimane tra la famiglia e i servizi sociali durante il precedente mandato difensivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Famiglia nel bosco, Pillon: "Esclusi affidamento o adozione dei bimbi"

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