Il Garante per l'infanzia dell'Abruzzo ha chiarito che, al momento, non ci sono rischi riguardo all’adozione dei bambini coinvolti. In una nota ufficiale, si specifica che la situazione attuale non presenta elementi che possano mettere a rischio i minori. La comunicazione si rivolge a chi ha interesse a conoscere i dettagli sulla tutela dei bambini nel caso specifico.

“In relazione alle notizie circolate sulla vicenda dei minori appartenenti alla cosiddetta ‘famiglia nel bosco’, ritengo necessario fornire alcuni chiarimenti. Allo stato attuale non esiste alcun rischio di adozione dei bambini e il provvedimento adottato non ha mai previsto la separazione definitiva dei minori dalla loro famiglia. Si tratta di misure temporanee di tutela, disposte esclusivamente nell’interesse dei minori”. Lo scrive in una nota la Garante per l’Infanzia della Regione Abruzzo, Alessandra De Febis. “È inoltre opportuno precisare – continua la Garante – che i tre bambini non saranno separati tra loro. Non è corretto affermare che non esistano strutture disponibili ad accoglierli. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Famiglia nel bosco, Garante infanzia Abruzzo: “Nessun rischio adozione bimbi”

