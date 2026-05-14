Nella vicenda della famiglia nel bosco, il nuovo avvocato ha dichiarato che i bambini non saranno affidati o adottati. Ha inoltre aggiunto che Nathan e Catherine sono persone squisite. La situazione si sviluppa in un contesto legale ancora in evoluzione, con il rappresentante legale che fornisce aggiornamenti sulla posizione della famiglia. Al momento, non ci sono altre informazioni ufficiali pubblicate riguardo alle decisioni delle autorità competenti o alle prossime mosse giudiziarie.

Nuovo capitolo nella vicenda della famiglia nel bosco. A intervenire è stato il nuovo legale dei genitori, l’avvocato ed ex parlamentare Simone Pillon, che dopo il primo incontro con Nathan e Catherine nella loro abitazione a Palmoli, ha escluso categoricamente qualsiasi possibilità di affido familiare o adozione per i minori. “Deve essere esclusa nel modo più assoluto ogni ipotesi di affidamento familiare o adozione dei minori”, ha dichiarato il legale, spiegando di aver avuto anche un confronto con la tutrice e la curatrice dei bambini. Un incontro definito “cordiale e fruttuoso”, che sembra segnare un allentamento delle tensioni emerse nelle scorse settimane tra la famiglia e i servizi sociali durante il precedente mandato difensivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Famiglia nel bosco, Pillon: "Esclusi affidamento o adozione dei bimbi. Nathan e Catherine persone squisite"

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Famiglia nel bosco: c'è il nuovo legale Pillon x.com

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