Oggi a Palmoli si è svolto il primo incontro tra l’avvocato Simone Pillon e i genitori della famiglia nel bosco. L’appuntamento, che ha visto di fronte le parti coinvolte, ha rappresentato il primo confronto diretto dopo le fasi iniziali del procedimento legale. Nessun dettaglio è stato reso noto riguardo ai contenuti discussi o alle eventuali decisioni prese durante l’incontro.

Primo incontro faccia a faccia tra l’ avvocato Simone Pillon e i coniugi Trevallion, i genitori della famiglia nel bosco. Il legale ha assunto da pochi giorni il mandato per assistere legalmente la coppia, che punta al ricongiungimento con i figli. “ Oggi verso le 12.30 incontrerò i miei assistiti a casa loro “, ha fatto sapere Pillon. Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, residenti a Palmoli (Chieti), stanno combattendo per il ritorno dei 3 figli minori, due gemelli di 6 anni e una bimba di 8 anni, allontanati dal Tribunale minorile dell’Aquila lo scorso 20 novembre e ospitati in una casa-famiglia a Vasto con un’ ordinanza che ha sospeso la responsabilità genitoriale della coppia.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Famiglia nel bosco, oggi il primo incontro a Palmoli con il nuovo avvocato Pillon

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