Dopo che i precedenti avvocati avevano rinunciato, è stato scelto un nuovo legale per la coppia di origine anglo-australiana coinvolta nel caso della famiglia nel bosco. L’avvocato in questione è un ex politico noto per la sua attività nel settore legale. La coppia è al centro di un procedimento giudiziario riguardante i figli e la custodia, che si svolge davanti a un tribunale.

Dopo la rinuncia di Marco Femminella e Danila Solinas, Simone Pillon è il nuovo avvocato difensore di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della ormai celebre "famiglia nel bosco". Senatore della Lega dal 2018 al 2022, cattolico tradizionalista, Pillon è noto per essere stato tra gli organizzatori e sostenitori del Family Day. Lasciata la politica, ha ripreso la carriera di avvocato ed è sperto di diritto di famiglia. Una nomina, quella dell’ex leghista pro-life, che arriva a causa delle divergenze sempre più inconciliabili tra i due precedenti avvocati e la coppia di genitori anglo-australiana."Abbiamo rinunciato, non c'era...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Famiglia nel bosco, l’ex leghista Simone Pillon è il nuovo avvocato della coppia anglo-australiana

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Il piano è ormai chiaro. Per demolire la famiglia prima si sono attaccati i legami coniugali, annichiliti da divorzio e convivenze. Poi si è aggredito il legame parentale di sangue, riconoscendo i genitori di elezione che possono essere due, tre, quindici... Dall'alt x.com

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