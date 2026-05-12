Nel procedimento legale riguardante la famiglia nel bosco, si registra un cambiamento nel team di difesa. L'ex senatore, che ha ricoperto incarichi istituzionali, è stato nominato come nuovo avvocato di fiducia per la coppia anglo-australiana coinvolta nel caso. La decisione ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, mentre il procedimento giudiziario prosegue con le udienze e le discussioni in tribunale.

Nuovo colpo di scena nel caso della Famiglia nel bosco. La coppia anglo-australiana alla quale lo scorso 20 novembre il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila ha sospeso la potestà genitoriale disponendo il trasferimento dei tre figli minori in una struttura protetta in provincia di Chieti ha dovuto cambiare ancora una volta lo staff legale. Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas hanno infatti rinunciato al mandato di difensori. "Non c'era una visione comune ", ha detto in particolare l'avvocata Solinas, confermando la decisione di lasciare l'incarico assunto a novembre. Nuovo rappresentante legale della coppia è ora Simone Pillon, che ha confermato di avere ricevuto il mandato: "Come prima cosa leggeremo tutte le carte", ha dichiarato.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Famiglia nel bosco, un terremoto legale: l'ex senatore Simone Pillon nuovo avvocato difensore

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