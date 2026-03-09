I genitori della famiglia nel bosco potrebbero davvero perdere i figli | il rischio adozione esiste ma non a breve

I genitori della famiglia nel bosco rischiano di perdere i figli a causa di un'ordinanza del Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Secondo lo psichiatra Tonino Cantelmi, consulente della difesa, questa decisione potrebbe portare all'apertura di un procedimento di adozione, anche se non si tratta di una possibilità immediata. La vicenda coinvolge un procedimento giudiziario in corso.

Per lo psichiatra Tonino Cantelmi, consulente della difesa della "famiglia del bosco", l'ultima ordinanza del Tribunale per i minorenni dell'Aquila apre le porte all'adozione. Ne abbiamo parlato con l'avvocato Davide Mustari, noto anche per il programma Forum: "I percorsi dei genitori potrebbero separarsi, e il padre potrebbe volere l'affidamento e allontanare la madre". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Famiglia nel bosco: "Nessun rischio adozione, ma una minorenne ospite della struttura offesa da manifestanti""Allo stato attuale, non esiste alcun rischio di adozione dei bambini e il provvedimento adottato non ha mai previsto la separazione definitiva dei...

Famiglia nel bosco, i figli potrebbero stare nella casa di Vasto per consentire ai genitori visite giornaliereI figli della famiglia nel bosco potrebbero restare, almeno per ora, nella casa famiglia di Vasto: lo ha spiegato il sindaco di Palmoli, Giuseppe...

Famiglia nel bosco, i figli potrebbero stare nella casa di Vasto per consentire ai genitori visite giornaliereFamiglia nel bosco, i figli potrebbero restare a Vasto: la Garante media per evitare un trasferimento lontano e mantenere possibili le visite quotidiane

Famiglia nel bosco, il neuropsichiatra Ammaniti difende i genitori: Molti rom non mandano i figli a scuolaA difendere la famiglia nel bosco è il neuropsichiatra Massimo Ammaniti che critica apertamente la decisione di dividere i genitori dai loro bimbi

