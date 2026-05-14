famiglia nel bosco i figli lasciano temporaneamente la struttura

Oggi, i figli di una famiglia che vive nel bosco hanno ricevuto un permesso speciale per lasciare temporaneamente la loro abitazione e incontrare i familiari in un luogo aperto. L’uscita si è svolta alla presenza degli assistenti sociali che supervisionano la situazione. La famiglia nel bosco, nota per aver scelto di vivere isolata, ha così potuto riabbracciare i propri parenti dopo un periodo di separazione. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle motivazioni o alle condizioni della visita.

Hanno ottenuto un permesso speciale, oggi, per lasciare temporaneamente la struttura e incontrare i propri familiari in una località all’aperto, alla presenza degli assistenti sociali, i bambini della cosiddetta “ famiglia nel bosco “. Oggi per i piccoli è una giornata speciale. All’incontro ha partecipato anche l’avvocato Simone Pillon, nuovo legale della coppia. Attualmente è in corso un confronto tra legale e genitori sulla strategia da seguire per la gestione del caso. Il vertice tra i genitori e il legale rappresenta un momento cruciale nella complessa vicenda che vede coinvolti i minori e le istituzioni locali e per il riavvicinamento... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Famiglia nel bosco, tutti gli aggiornamenti - Vita in diretta 04/12/2025

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