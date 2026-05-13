Catherine, madre di una famiglia che vive nel bosco, non potrà rientrare nella struttura protetta a Vasto dove si trovano i suoi tre figli. La decisione è stata presa a seguito di un ricorso che si è rivelato improcedibile. La vicenda riguarda le modalità di tutela della famiglia e le conseguenze legali di questa azione giudiziaria. La situazione si svolge nel contesto di un procedimento legale avviato per questioni di tutela minori.

Catherine Birmingham, la madre della famiglia nel bosco, non potrà tornare nella struttura protetta a Vasto dove si trovano i figli. Il giudici hanno ritenuto il reclamo “improcedibile”. Intanto, la figlia più piccola, ricoverata per una crisi respiratoria, è stata dimessa dall’ospedale. Catherine non potrà tornare dai figli Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della famiglia del bosco, contro l’ordinanza del 6 marzo che ha disposto l’allontanamento di Catherine dalla struttura protetta dove i tre figli sono ospitati ormai da oltre sei mesi. Secondo quanto si apprende, i giudici, chiamati ad esprimersi dalla corte d’Appello che aveva ritenuto il reclamo “improcedibile“, hanno rigettato l’istanza su tutti i punti, confermando dunque l’allontanamento della donna dalla casa famiglia.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, mamma Catherine non potrà tornare in struttura a Vasto dai figli: ricorso improcedibile

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Famiglia nel bosco: mamma Catherine allontanata dai figli - Ore 14 del 06/03/2026

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