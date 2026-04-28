Famiglia nel bosco la perizia gela i genitori | Incapaci di crescere i figli I bambini restino nella struttura protetta

Al Tribunale per i minorenni dell'Aquila sono stati depositati i risultati di una consulenza psichiatrica e personologica riguardante una famiglia che si trovava in una struttura nel bosco. La perizia ha stabilito che i genitori sono incapaci di prendersi cura dei figli, portando alla decisione che i minori devono rimanere in un ambiente protetto. I dettagli sono stati resi noti nelle ultime ore, segnando un passo importante nel procedimento giudiziario.

Respinta la richiesta di ricongiungimento immediato. I bimbi restano nella struttura protetta di Vasto. Scontro tra consulenti e pioggia di polemiche politiche Importanti aggiornamenti sulla famiglia nel bosco. La consulenza psichiatrica e personologica depositata ieri al Tribunale per i minorenni dell'Aquila conferma una condizione di incapacità genitoriale per Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Nel documento viene inoltre respinta la richiesta di "immediato ricongiungimento familiare o di affido esclusivo al padre", ritenuta "priva di fondamento clinico e giuridico". Composto da 196 pagine e firmato dalla psichiatra Simona Ceccoli, il documento accende i riflettori sulla situazione della coppia anglo-australiana residente a Palmoli, in provincia di Chieti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Famiglia nel bosco, la perizia gela i genitori: "Incapaci di crescere i figli. I bambini restino nella struttura protetta" Famiglia nel bosco, i bambini restano nella struttura - Storie italiane 05/12/2025 Notizie correlate Leggi anche: Famiglia nel bosco, a marzo la perizia sui bambini: avvocati chiedono di farla fuori dalla struttura protetta Famiglia nel bosco, Catherine rivede i suoi figli dopo 25 giorni, confermata la permanenza dei bambini nella struttura di VastoDopo essere stata allontanata, lo scorso 6 marzo, su disposizione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, Catherine Birmingham ha potuto... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Famiglia nel bosco, Catherine e Nathan hanno deciso: andranno nella casa messa a disposizione dal Comune solo con i tre bimbi; Pizzaballa: 'Il dolore è di tutti ma c'è chi occupa e chi è occupato'; Something Very Bad Is Going To Happen recensione serie tv dei fratelli Duffer; Umiliava gli studenti: Non capite niente, state zitti. La prof lavorerà in una struttura assistenziale. Famiglia nel bosco, perizia psichiatrica conferma incapacità genitoriale di Nathan e CatherineLa perizia psichiatrica su Catherine Birmingham e Nathan Trevallion conferma l'incapacità genitoriale della coppia della famiglia nel bosco ... virgilio.it Famiglia nel bosco, la perizia psichiatrica: Incapacità genitoriale. No al ricongiungimento coi figli. La Lega insorge: Violenza istituzionaleIl documento, composto da 196 pagine e firmato dalla psichiatra Simona Ceccoli, evidenzia competenze ritenute inadeguate nella coppia anglo-australiana residente a Palmoli ... quotidiano.net Gianfranco Gallo attacca la Regione e Fico: "Attori trattati come incapaci" L'artista napoletano contesta le scelte dell'assessore alla Cultura e del nuovo direttore del Teatro Trianon Mai banale, spesso polemico con le scelte della politica per la cultura, l'attore G facebook per usare obbligatoriamente i sistemi della Silicon Valley, incapaci di crearne dei propri, persi nel dedalo burocratico del progetto UE. Poi c'è qualche leadership, come quella spagnola, che tenta un minimo di smarcarsi dalla pressione imperiale americana, u x.com