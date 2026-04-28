Famiglia nel bosco la perizia gela i genitori | Incapaci di crescere i figli I bambini restino nella struttura protetta

Da ilgiornale.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Tribunale per i minorenni dell'Aquila sono stati depositati i risultati di una consulenza psichiatrica e personologica riguardante una famiglia che si trovava in una struttura nel bosco. La perizia ha stabilito che i genitori sono incapaci di prendersi cura dei figli, portando alla decisione che i minori devono rimanere in un ambiente protetto. I dettagli sono stati resi noti nelle ultime ore, segnando un passo importante nel procedimento giudiziario.

Respinta la richiesta di ricongiungimento immediato. I bimbi restano nella struttura protetta di Vasto. Scontro tra consulenti e pioggia di polemiche politiche Importanti aggiornamenti sulla famiglia nel bosco. La consulenza psichiatrica e personologica depositata ieri al Tribunale per i minorenni dell'Aquila conferma una condizione di incapacità genitoriale per Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Nel documento viene inoltre respinta la richiesta di "immediato ricongiungimento familiare o di affido esclusivo al padre", ritenuta "priva di fondamento clinico e giuridico". Composto da 196 pagine e firmato dalla psichiatra Simona Ceccoli, il documento accende i riflettori sulla situazione della coppia anglo-australiana residente a Palmoli, in provincia di Chieti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Famiglia nel bosco, la perizia gela i genitori: "Incapaci di crescere i figli. I bambini restino nella struttura protetta"

Famiglia nel bosco, i bambini restano nella struttura - Storie italiane 05/12/2025

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