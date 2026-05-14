Un branco di cinghiali è entrato in un giardino privato nella zona di Calpino, a Fermignano, provocando scompiglio tra i residenti. Secondo quanto riferito, gli animali si sono introdotti nell’abitazione e non sono riusciti a trovare una via d’uscita. La presenza del gruppo di cinghiali ha causato preoccupazione tra i proprietari e i vicini, che hanno assistito alla scena senza poter intervenire immediatamente.

FERMIGNANO Un branco di cinghiali a Fermignano, in località Calpino si infila in una abitazione privata e non sapeva più come uscirne. Una gita "fuoriporta" della numerosa famiglia che ha creato scompiglio e spavento in pieno centro abitato. "Sono scesi dal monte – dice il sindaco Emanuele Feduzi – nella notte e si sono purtroppo infilati in una recinzione di una casa e non riuscivano più a trovare l’uscita. Alla fine ce l’hanno fatta da soli ma i residenti erano molto spaventati visto, i cinghiali infatti sono arrivati in pieno centro abitato". Immediatamente è scattato l’allarme, anche perché nel branco erano presenti i piccoli che, per...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Famiglia di cinghiali entra in giardino: panico

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