C’è un serpente nel giardino | al Nomentano un biacco getta nel panico un condominio

Un biacco lungo circa ottanta centimetri è stato trovato all’interno di un condominio in via Tommassini nel quartiere Nomentano. La presenza del serpente ha causato preoccupazione tra i residenti, che hanno segnalato l’animale alle autorità. Nella mattina del 21 aprile, il serpente è stato catturato e successivamente rilasciato in un’area naturale. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.

Un biacco di circa ottanta centimetri è stato catturato all’interno di un condominio di via Tommassini e, nella mattinata del 21 aprile, è stato rilasciato in natura.La reazione degli inquilini“Sono stato contattato da un inquilino perché, più residenti, avevano avvistato il serpente nel giardino.🔗 Leggi su Romatoday.it Nomadi Il serpente piumato con testo (versione live con Danilo Sacco alla voce) - Caravaggio 1998 Notizie correlate L'appartamento va a fuoco, panico nel condominio: in cinque all'ospedaleParticolarmente serie le condizioni della donna residente nell'abitazione da cui è partito il rogo: l'hanno portata in salvo con l'autoscala, ma... Getta la cocaina nel giardino di una casa: finisce in manetteAncora un colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree periferiche della città. Aggiornamenti e dibattiti «Correte, c'è un grosso serpente che sibila. Voglio andare via da qui». Panico in un'abitazione vicino Roma, cervone nascosto tra le mattonelleNon è affatto velenoso, ma quel sibilo ha scatenato attimi di panico tra i proprietari. Un cervone si è introdotto nella parte esterna di un'abitazione alle porte di Roma trovando riparo tra le ... ilmessaggero.it Sotto al portico c’è un serpente che soffia: catturato un cervone di oltre un metroMunito di una pinza metallica, l’esperto di animali Andrea Lunerti ha impiegato pochi secondi a catturare il serpente, nascostosi dietro una piccola pila di legna. È il più grande costrittore che ... romatoday.it