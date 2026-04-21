Benvenuti a Castel San Giorgio | ecco il docufilm tra memoria identità e appartenenza

È stato presentato un docufilm che esplora la storia e l’identità di Castel San Giorgio. Il film raccoglie testimonianze e immagini che attraversano il tempo, offrendo uno sguardo sulla vita e le tradizioni del territorio. La narrazione si concentra sulla memoria collettiva, valorizzando le storie di chi ha abitato e contribuito alla crescita della comunità nel corso degli anni.

Un racconto intenso e coinvolgente che dà voce a un territorio e alle sue storie, restituendo il valore autentico della memoria condivisa. È questo lo spirito del docufilm “Benvenuti a Castel San Giorgio”, che sarà presentato giovedì 23 aprile alle ore 19:00 presso l’Aula Consiliare del Comune di.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Benvenuti in scena con «Pillole di me», un viaggio tra memoria e identità al Teatro PapiniAlessandro Benvenuti torna in scena a Pieve Santo Stefano con uno spettacolo intimo e riflessivo, «Pillole di me», in programma questa sera alle ore... Incidenti sull'A30, tra San Severino e Castel San Giorgio: notevoli rallentamenti al trafficoPomeriggio da dimenticare per chi è al volante sull'A30: traffico rallentato, infatti, a causa di un incidente registrato intorno alle 17, tra gli... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Castel San Giorgio. Parte il corso di specializzazione Sicurezza stradale e Codice della Strada; Costa d'Amalfi, addio playoff: a Castel San Giorgio finisce 3-2; Maccarese, incidente sotto la pioggia: tre auto coinvolte; Da Mozart a Bartók: concerto d’eccezione al Castello di San Giorgio. Docufilm su Castel San Giorgio, Lanzara: Riscopriamo il senso di appartenenzaStampaBenvenuti a Castel San Giorgio: un viaggio tra memoria, identità e appartenenza. Un racconto intenso e coinvolgente che dà voce a un territorio e alle sue storie, restituendo il valore autenti ... salernonotizie.it Castel San Giorgio, al via il corso su sicurezza stradale e Codice della StradaUna settimana dedicata alla formazione e alla prevenzione. Ha preso il via questa mattina, presso l’Aula Consiliare De Caro, il corso di specializzazione in Sicurezza stradale e Codice della Strada ... zon.it CASTEL SAN GIORGIO (SA) “Benvenuti a Castel San Giorgio”: un viaggio tra memoria, identità e appartenenza. Un racconto intenso e coinvolgente che dà voce a un territorio e alle sue storie, restituendo il valore autentico della memoria condivisa. È questo l facebook