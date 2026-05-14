Fallimenti in Umbria | dall' Oscano alla squadra di F1 passando per Rte Nuovo incubo sovraindebitamento

In Umbria si sono verificati diversi fallimenti, tra cui quello di una società coinvolta nel mondo dello sport e in altri settori. Recentemente, la Corte di giustizia tributaria ha annullato gli avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle entrate di Perugia, relativi a un debito fiscale di circa dieci anni fa. La questione riguarda il pagamento di imposte come Iva e Irap che, a seguito di procedimenti giudiziari, sono stati dichiarati nulli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il Fisco chiede il pagamento di Iva, Irap e altre imposte indirette a una società fallita, ma dopo dieci anni la Corte di giustizia tributaria ha annullato gli avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle entrate di Perugia.L’Erario sosteneva che le fatture emesse dalla società sarebbero.🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Umbria, un protocollo d'intesa territoriale contro sovraindebitamento e difficoltà economicheIl progetto SPES, promosso dall'ordine degli avvocati di Perugia e firmato da enti e istituzioni, mira al sostegno delle persone in difficoltà... VIDEO Sovraindebitamento, Cardella: "Anche in Umbria tante famiglie indebitate""Negli ultimi anni stiamo assistendo a un cambio di passo rispetto al sovraindebitamento: prima erano soprattutto piccoli commercianti e artigiani... Argomenti più discussi: Fallimento Ternana: spunta in Comune l'advisor di un potenziale acquirente in cerca di partner, giornata di febbrili riunioni; Proietti è il presidente con il peggior calo di consensi in Italia. Gli umbri bocciano tasse, sanità e fallimenti della sinistra; Fondo per gli acquirenti di beni immobili da costruire; Fallimento Ternana, troppi debiti tengono lontano l'acquirente ma Bandecchi tiene aperto uno spiraglio. Sondaggio Swg: Proietti -8%: è il presidente con il peggior calo di consensi in Italia. Gli umbri bocciano tasse, sanità e fallimenti della sinistra Nota dei consiglieri di minoranza dell’Assemblea legislativa tinyurl.com/2tn9zfpv #regioneumbria x.com