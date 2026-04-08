VIDEO Sovraindebitamento Cardella | Anche in Umbria tante famiglie indebitate

Negli ultimi anni si nota un aumento delle famiglie umbre che si trovano in difficoltà a causa del sovraindebitamento. In passato, i soggetti più colpiti erano piccoli commercianti e artigiani, spesso legati a rischi imprenditoriali. Attualmente, invece, si registra una crescita di nuclei familiari che si trovano ad affrontare problemi finanziari, spesso legati a varie cause di indebitamento.

"Negli ultimi anni stiamo assistendo a un cambio di passo rispetto al sovraindebitamento: prima erano soprattutto piccoli commercianti e artigiani che si trovavano indebitati per un rischio legato al mestiere e all'impresa, oggi invece vediamo tante famiglie indebitate che spesso hanno sulle. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: La Russia di Putin barcolla in economia: famiglie indebitate, imprese in difficoltà e pil al ribasso

Umbria, un protocollo d'intesa territoriale contro sovraindebitamento e difficoltà economicheIl progetto SPES, promosso dall'ordine degli avvocati di Perugia e firmato da enti e istituzioni, mira al sostegno delle persone in difficoltà...