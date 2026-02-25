Umbria un protocollo d' intesa territoriale contro sovraindebitamento e difficoltà economiche

Il progetto SPES, promosso dall'ordine degli avvocati di Perugia e firmato da enti e istituzioni, mira al sostegno delle persone in difficoltà socioeconomica e alla lotta all'esclusione sociale Un progetto che mira al sostegno delle persone in difficoltà socioeconomiche con l'obiettivo di contrastare il sovraindebitamento e l'esclusione sociale. Il progetto vuole essere un valido strumento di tutela attraverso la promozione dell’educazione finanziaria e il rafforzamento delle collaborazioni territoriali di supporto alle persone in condizione di vulnerabilità economica. Il protocollo è stato siglato e firmato da Regione Umbria, Comune di Perugia, ordine degli avvocati di Perugia, Procura generale, Caritas Umbria, Unione Nazionale Consumatori, Centro di ricerca per gli studi giuridici sui diritti dei consumatori – Università degli studi di Perugia, Fondazione umbra per la prevenzione dell’usura, Croce Rossa di Perugia, Fondazione Perugia, Banca d’Italia e Banca Etica. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

