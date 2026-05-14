Falconara capitale del fumetto e della cultura pop | si alza il sipario su Falcomics 2026

Da venerdì 15 maggio alle 15, Falconara si prepara ad accogliere FalComics 2026, un evento che trasforma il centro cittadino in un punto di riferimento per il fumetto e la cultura pop. La manifestazione prevede l’arrivo di artisti, cosplayer, stand e diverse aree tematiche dedicate a cinema, musica, media e gaming, creando un’atmosfera di festa e coinvolgimento per appassionati e visitatori. La manifestazione si svolge nel cuore della città, coinvolgendo diverse zone e spazi pubblici.

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