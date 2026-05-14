Falconara capitale del fumetto e della cultura pop | si alza il sipario su Falcomics 2026
Da venerdì 15 maggio alle 15, Falconara si prepara ad accogliere FalComics 2026, un evento che trasforma il centro cittadino in un punto di riferimento per il fumetto e la cultura pop. La manifestazione prevede l’arrivo di artisti, cosplayer, stand e diverse aree tematiche dedicate a cinema, musica, media e gaming, creando un’atmosfera di festa e coinvolgimento per appassionati e visitatori. La manifestazione si svolge nel cuore della città, coinvolgendo diverse zone e spazi pubblici.
FALCONARA MARITTIMA - È il momento di FalComics. Da domani, venerdì 15 maggio, a partire dalle 15, il centro di Falconara si trasformerà nella capitale del fumetto e della cultura pop, con un’invasione di artisti, cosplayer, stand e aree tematiche dedicate a cinema, musica, media e gaming. Il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Sullo stesso argomento
FalComics 2026, il Festival della Cultura Pop a Falconara dal 15 al 17 maggioFALCONARA - Tutto pronto per FalComics 2026 (15-17 maggio), il festival dedicato alla Cultura Pop del circuito C.
Leggi anche: Si alza il sipario su Creattiva 2026: aperte le porte della fiera tradizionale delle arti manuali
Dal fumetto alla cultura pop, il ritorno di Falcomics a FalconaraUna manifestazione dedicata al fumetto e alla cultura pop con artisti, cosplayer, stand e aree tematiche su cinema, musica, media e gaming. Da domani, venerdì 15 maggio, Falconara Marittima (Ancona) o ... ansa.it
Falconara si veste da Falcomics e diventa capitale del mondo pop: da oggi a domenica eventi, live, ospiti e sfilateFumetti, cosplayer, sfilate, concerti, talk, cartoon: è qui la festa. Falconara da oggi e fino a domenica si trasformerà nella capitale del mondo pop. E quest’anno, FalComics punta a superare ogni ... corriereadriatico.it