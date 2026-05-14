Fabio e Matteo sono morti a poche ore l' uno dall' altro | avevano solo 48 anni

Due uomini di 48 anni sono deceduti a poche ore di distanza, entrambi colpiti da una grave malattia. Cresciuti nello stesso quartiere, avevano vissuto in stretta relazione e condiviso molte esperienze. La loro morte ha attirato l'attenzione della comunità locale, che li ricordava come figure conosciute e apprezzate. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle circostanze specifiche delle morti.

Erano cresciuti insieme, nell'abbraccio della stessa comunità: si sono spenti a poche ore di distanza, stroncati entrambi da una grave malattia. Fabio Acerbi e Matteo Collini avevano 48 anni: erano conosciutissimi ad Asola, nell'Alto Mantovano, il paese dove tra giovedì (Collini) e venerdì.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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