Nessuno dei due avrebbe voluto vivere senza l’altro | coppia sposata da 70 anni muore a 9 ore di distanza l’uno dall’altro La figlia commossa | Amavano stare insieme

Una coppia sposata da oltre 70 anni è morta a distanza di nove ore l’una dall’altra in Tennessee. La coppia aveva trascorso insieme tutta la vita e la loro famiglia ha riferito che nessuno dei due avrebbe voluto vivere senza l’altro. La figlia ha commentato che i genitori amavano stare insieme e che questa vicenda ha toccato molti negli Stati Uniti.

Ha commosso gli americani la storia del marito e moglie del Tennessee che sono morti, il 2 aprile, a nove ore di distanza l’uno dall’altra dopo oltre 70 anni di matrimonio. John Ridley Trice, 93 anni, e sua moglie, Alice Moss Trice, 94 anni, si sono sposati l’11 novembre 1955, dopo essersi conosciuti a un ballo country. “Viaggiare era una gioia speciale nella vita di Alice, una gioia che condivideva fianco a fianco con suo marito, Johnnie”, si legge nel necrologio, come riporta People. “Non si parlava mai di uno senza pensare all’altro – ha detto la figlia, Angela Trice, a WSMV in un’intervista pubblicata martedì 7 aprile – Davvero, nessuno dei due avrebbe voluto vivere senza l’altro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Due incendi sotto i portici di Porta Palazzo a Torino a breve distanza l'uno dall'altro: piromane o lite fra senza tetto?Notte e prima mattinata di incendi in piazza della Repubblica a Torino oggi, sabato 17 gennaio 2026.

Sposati da 70 anni muoiono negli USA a 9 ore di distanza l’uno dall’altra: “Erano profondamente complici”Due coniugi americani John Ridley Trice e Alice Moss Trice sposati da 7 decenni sono morti a poche ore di distanza il 2 aprile di quest'anno nello...

Argomenti più discussi: Il libro di Möbius di Catherine Lacey: ciò che resta (e che nasce) quando una storia (tossica) finisce; Ucraina, la missione Ue è un mistero: Ma dove sono finiti?; Usa fuori dalla Nato? Ecco perché per Trump è difficile. Ma potrebbe ritirare i 100mila militari dall’Europa; Cerca di rapinare una donna con le stampelle: cinque anni confermati in appello.

Moggi sulla crisi del calcio rievoca Calciopoli: nessuno pensi ad Abete per la FIGC x.com

Il Milan "forma" l'Italia... Negli ultimi 12 anni, nessuno come il #Milan: il vivaio rossonero è il numero uno per minutaggio in Nazionale maggiore, ben 18.821 minuti accumulati dal 2014. Tanti dunque i ragazzi italiani usciti dal nostro settore giovanile, ma qu - facebook.com facebook