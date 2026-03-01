Accoltella il coinquilino dopo una lite arrestato operaio nel Pavese | 27enne in fin di vita

Un uomo di 45 anni ha ferito con tre colpi di coltello il suo coinquilino di 27 anni durante una lite a Pieve Porto Morone, in provincia di Pavia. La vittima è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche, mentre l’aggressore è stato immediatamente arrestato. La polizia ha condotto le verifiche sul luogo dell’incidente.