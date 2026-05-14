Fa 8mila euro di rifornimenti in 2 anni alla propria auto con la tessera della Croce Rossa di Pavia | denunciato

Un uomo è stato denunciato dai carabinieri di Pavia per aver effettuato circa 8.000 euro di rifornimenti alla propria auto in due anni utilizzando la tessera della Croce Rossa di cui è volontario. I controlli sono stati avviati dopo una verifica sui movimenti della tessera e delle transazioni legate agli acquisti di carburante. La denuncia riguarda l’uso improprio di un documento di servizio, che avrebbe consentito all’uomo di ottenere il carburante senza pagare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui