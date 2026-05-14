Fa 8mila euro di rifornimenti in 2 anni alla propria auto con la tessera della Croce Rossa di Pavia | denunciato
Un uomo è stato denunciato dai carabinieri di Pavia per aver effettuato circa 8.000 euro di rifornimenti alla propria auto in due anni utilizzando la tessera della Croce Rossa di cui è volontario. I controlli sono stati avviati dopo una verifica sui movimenti della tessera e delle transazioni legate agli acquisti di carburante. La denuncia riguarda l’uso improprio di un documento di servizio, che avrebbe consentito all’uomo di ottenere il carburante senza pagare.
I carabinieri di Pavia hanno denunciato un uomo accusato di aver fatto 8mila euro di rifornimenti in 2 anni alla propria auto usando la tessera della Croce Rossa per cui è volontario. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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