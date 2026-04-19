Neonato trovato nella culla per la vita della Croce Rossa di Bergamo | avvenne già tre anni fa

Tre anni fa, nella mattina di domenica 19 aprile, un neonato è stato trovato nella culla per la vita presso la sede della Croce Rossa di Bergamo, situata nel quartiere di Loreto. La scoperta è avvenuta senza che siano stati resi pubblici dettagli sulle circostanze o sull’identità della madre. La culla per la vita è uno strumento che permette di abbandonare in modo anonimo e sicuro un neonato.

Bergamo. Una neonato è stato lasciato nella mattina di domenica 19 aprile nella culla per la vita collocata nella sede della Croce Rossa di Bergamo, nel quartiere di Loreto. Il piccolo, trovato attorno alle 9.45, sta bene. Gli operatori sono intervenuti quando il sistema di protezione della culla, dotata di sensori, è entrato in funzione. Non è la prima volta che accade un episodio di questo tipo: nel maggio del 2023, sempre nello stessa culla, era stata trovata una neonata, con accanto un biglietto che recitava un messaggio d’amore e in cui si invitavano i medici e gli infermieri a prendersi cura di lei. È quindi la seconda volta che succede a Bergamo un evento simile.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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