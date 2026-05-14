Il CEO della Formula 1 ha espresso pubblicamente la propria opinione riguardo alle recenti discussioni che hanno messo a confronto il giovane pilota italiano con campioni storici come Lewis Hamilton. Ha definito queste comparazioni come poco rispettose nei confronti del talento emergente, sottolineando che non sono appropriate in questa fase della carriera di Antonelli. La sua presa di posizione mira a chiarire il rispetto verso i piloti affermati e le giovani promesse.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Stefano Domenicali, amministratore delegato della Formula 1, ha espresso forte disapprovazione nei confronti delle comparazioni tra il giovane pilota Andrea Kimi Antonelli e il pluricampione Max Verstappen. Secondo Domenicali, paragonare un talento emergente a un pilota che ha già lasciato un segno indelebile nella storia della Formula 1 è “irrispettoso” e non rende giustizia né ad Antonelli né agli illustri piloti del passato. Antonelli, che sta muovendo i primi passi nella sua carriera, è già considerato la grande promessa italiana nel mondo della Formula 1.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - F1 CEO: Confrontare Kimi Antonelli a leggende come Hamilton è ‘irrispettoso’

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F1, GP Cina: Kimi Antonelli, George Russell e Lewis Hamilton nel il retropodio a Shanghai

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