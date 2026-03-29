Durante il Gran Premio del Giappone di Formula 1, le bandiere gialle hanno favorito sia Kimi Antonelli che Lewis Hamilton nelle rispettive strategie di gara. Kimi Antonelli, dopo aver vinto in Cina, si è posizionato in testa alla griglia di partenza, mentre il pilota britannico ha visto migliorare la propria posizione. Russell si è mostrato visibilmente insoddisfatto delle sue prestazioni.

Antonelli gira velocissimo, ha 2.5 secondi di vantaggio su Piastri dietro al quale c'è tutto un trenino formato da Hamilton, Russell, Leclerc e Norris La safety car rientra ai box, Antonelli ora in testa su Piastri. Russell sbaglia, Hamilton lo passa ed è terzo. Leclerc quinto e Norris sesto Russell e Piastri avevano appena effettuato il pit-stop. Il giro dopo è avvenuto l’incidente di Bearman. In regime di Safety Car i tempi per effettuare il cambio gomme si dimezzano. Così Antonelli ha potuto guadagnare due posizioni, mentre Hamilton è balzato davanti a Leclerc. Il britannico della Haas zoppica vistosamente, per lui botta violenta alla caviglia Bearman va a muro, questo favorisce Antonelli e Hamilton che sono in testa e gli unici senza aver ancora sostato ai box. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - F1 Gp Giappone: la bandiera gialla favorisce Antonelli e Hamilton. Kimi davanti a tutti, rabbia Russell Live

Articoli correlati

Leggi anche: F1 Gp Giappone: Russell e Antonelli davanti a tutti ma si devono ancora fermare. Hamilton 3°, Leclerc 7° Live

Leggi anche: LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Russell precede Antonelli, Leclerc 4° davanti a Hamilton

Tutto quello che riguarda F1 Gp Giappone la bandiera gialla...

Temi più discussi: LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: spostato l’orario di partenza; F1, GP Giappone: Russell conduce su Antonelli nelle FP1, seguono le McLaren; DIRETTA F1, GP Giappone 2026: LIVE Gara - Live - Formula 1; F1, GP Giappone: Antonelli precede Russell nelle FP3, Leclerc terzo.

F1 GP Giappone, la gara in diretta LIVE: incidente per Bearman, Antonelli torna in testa davanti a Piastri e RussellIeri Charles Leclerc ha definito una fot***a farsa le qualifiche del GP del Giappone di F1 perché, pur essendo più efficace in curva con la Ferrari, ha perso tutto sul rettilineo per la gestione del ... fanpage.it

Diretta Live Gp Giappone: Bearman a muro e safety car, Antonelli va in testa, Hamilton davanti a LeclercIl racconto in diretta del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Suzuka. Sono previsti 53 giri. Semafori spenti alle 7.00 di domenica 29 marzo 20 ... sport.virgilio.it

#F1 - A breve a Suzuka sarà già tempo di #FP2 e di simulazioni passo gara. Segui la #diretta #newsf1 #news #piastri #norris #mclaren #leclerc #hamilton #ferrari #verstappen #redbull #antonelli #russell #mercedes #Formula1 #japaneseGP #FIA #wolff #live - facebook.com facebook

LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Antonelli tallona Russell, McLaren davanti alla Ferrari. In pista alle 7.00 per la FP2 - x.com